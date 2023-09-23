Şimdiden başarılı bir kariyer sahibi olan çocuk modeller

Sevimli bakışları ve uzun kirpikleri sayesinde Cooper, Güney Kore'nin en popüler çocuklarından biri oldu. Instagram hesabında 250 binden fazla takipçisi var. Cooper'u çocuk giyim reklamlarında ve moda dergilerinin kapaklarında görebilirsiniz.

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ANNA PAVAGA, 9 YAŞINDA (RUSYA)

Anna, 4 yaşından beri çocuk giyim reklamlarının yanı sıra oyuncak ve spor malzemeleri reklamlarında da yer alıyor. Ayrıca oyunculukta da kendini denedi: onu müzik video kliplerinde ve hatta filmlerde görebilirsiniz. Anna ayrıca bale, jimnastik yapıyor ve çizim yapmayı seviyor.