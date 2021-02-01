Şimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon yıllık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamŞimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon yıllık! - Haberler
ABONE OL

Çin’de 635 milyon yıllık mikrofosil bulundu

Uluslararası bilim ekibi, Çin’de 635 milyon yıllık mantar benzeri bir mikrofosili ortaya çıkardı. Bu keşfin, kayıtlardaki en eski karasal fosil olduğu açıklandı

Şimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon yıllık! - Haberler
Şimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon yıllık!
0:00 / 0:00
DHA

Güney Çin’de araştırma yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kayalıklar arasında dünyanın en eski kara mikrofosilini keşfetti.

DHA'nın haberine göre mantar benzeri fosillerin, gezegenin buz çağından çıktığı Ediacaran döneminde meydana geldiği ve mikroorganizmanın iyileşmesinde kilit rol oynamış olabileceğini ifade etti.

635 milyon yıllık fosil, Virginia Tech, Çin Bilimler Akademisi, Guizhou Eğitim Üniversitesi ve Cincinnati Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından Güney Çin'de tortul doloston kayaları içinde keşfedildi.

Ekibin üyesi Tian Gan, “Bu tesadüfi bir keşifti. Yorumumuz doğruysa, paleoiklim değişikliğini ve erken yaşamı anlamak için yardımcı olacaktır” dedi.

Araştırmacılar, mantar benzeri fosil mikroorganizmanın ve benzerlerinin buz çağından sonra çevrenin yenilenmesine yardımcı olduğuna ve bunu zorlu sindirim sistemlerini kullanarak yaptığına inanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barış Manço kimdir? Barış Manço'nun 22. ölüm yıl dönümü... Barış Manço'nun hayat hikayesi
YAŞAMBarış Manço'suz 22 yıl...
31 Ocak Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu sonuçları 31 Ocak 2021! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 1 Şubat 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 31 Ocak 2021 - Süper Loto sonucu sorgula! Büyük ikramiye...
YAŞAM31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 31 Ocak 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikram
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 31 Ocak!
Çılgın Sayısal Loto 30 Ocak 2021 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM30 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Günlük burç yorumları! 31 Ocak 2021 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!
"Hafta sonu evdeyiz" eki yayında! Son dakika: HABERTÜRK'ten Dopdolu pazar keyfi...
YAŞAMHafta sonu evdeyiz
Son dakika haberi 30 Ocak Çılgın Sayısal Loto açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları
YAŞAMSayısal Loto sonucu açıklandı!