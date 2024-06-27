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        Haberler Kültür-Sanat Resim Şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürününe işte biçilen fiyat...

        Harry Potter’ın ilk baskısı için yapılan çizim 1.9 milyon dolara satıldı

        Harry Potter kitap serisinin ilk kitabı olan 'Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için sulu boyayla yapılmış orijinal kapak resmi ABD'deki bir açık artırmada 1.9 milyon dolara satıldı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, resmin şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürünü olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:06
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        En değerli Harry Potter ürünü oldu!
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        ABD merkezli Sotheby's Müzayede Evi, Harry Potter kitap serisinin ilk kitabı 'Felsefe Taşı'nın sulu boyayla yapılmış orijinal kapak resmini açık artırmaya çıkardı.

        J. K. Rowling tarafından kaleme alınan kitaptaki resim, 1.9 milyon dolara satıldı.

        Sotheby's açık artırma öncesinde resmin 400 ila 600 bin dolar aralığında satılmasını tahmin edildiğini ifade etmişti.

        Orijinal kapak resmi şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürünü oldu.

        Sotheby's müzayede evi yetkililerden Kalika Sands, ilk kitabın 2001 yılında 108 dolara satılması ile açık artırma fiyatı arasındaki farka dikkat çekerek, "Aradan geçen yıllar içinde, Harry'nin hikayesinin sona ermesinin yanı sıra Harry Potter serisinin nasıl büyüdüğünü ve bu süre içinde yeni nesillerin Harry'yi ve onun yolculuğunu takdir etmeye başladığını görmek olağanüstü bir şeydi" dedi.

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        #Harry Potter
        #Harry Potter ilk baskısı
        #Harry Potter çizim
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