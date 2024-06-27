Harry Potter’ın ilk baskısı için yapılan çizim 1.9 milyon dolara satıldı Harry Potter kitap serisinin ilk kitabı olan 'Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için sulu boyayla yapılmış orijinal kapak resmi ABD'deki bir açık artırmada 1.9 milyon dolara satıldı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, resmin şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürünü olduğu ifade edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:06 facebook

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