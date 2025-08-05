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        Haberler Spor Voleybol Simge Aköz sağ elinden ameliyat edildi - Voleybol Haberleri

        Simge Aköz sağ elinden ameliyat edildi

        Eczacıbaşı Kulübü, 2024-2025 sezonunun sonunda sağ el başparmağında bağ yaralanması yaşayan milli voleybolcu Simge Aköz'ün ameliyat edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 13:00 Güncelleme: 05.08.2025 - 13:00
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        Simge Aköz ameliyat edildi
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Simge Aköz'ün sağ el baş parmak bağında yaşadığı travmatik yırtık (metakarpofalangeal ve interfalangeal eklemde parmak ligamentinin travmatik yırtığı) nedeni ile planlanan ve bu sabah yapılan operasyonu başarı ile sonlandırılmıştır. Operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi süresi 8 hafta öngörülmekte olup, planlanan sürece uygun olarak gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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