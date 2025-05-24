Simge'den duygusal paylaşım
Geçtiğimiz hafta ablasının vefatıyla sarsılan Simge, acı günün ardından ilk kez paylaşımda bulundu
Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 15 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.
45 yaşında hayata veda eden Nilay Sağın'ın cenazesi, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.
Ablasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan Simge, yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, ablasıyla yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayımladı.