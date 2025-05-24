Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Simge'den duygusal paylaşım - Magazin haberleri

        Simge'den duygusal paylaşım

        Geçtiğimiz hafta ablasının vefatıyla sarsılan Simge, acı günün ardından ilk kez paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simge'den duygusal paylaşım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 15 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

        45 yaşında hayata veda eden Nilay Sağın'ın cenazesi, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Ablasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan Simge, yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

        Ünlü şarkıcı, ablasıyla yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #simge sağın
        #Nilay Sağın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları