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HaberlerMüzikSimge Sağın'ın 'Atatürk' plakası dikkat çekti - Magazin haberleri

Simge Sağın'ın 'Atatürk' plakası dikkat çekti

‘Ben Bazen’ adını verdiği albümünde yer alan sözü ve müziği Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait ‘Yalnız Başına‘ şarkısına New York sokaklarında klip çeken Simge, klibiyle sosyal medyada gündem yarattı. New York sokaklarında geçen klipte, Simge’nin bir sahnede kullandığı arabanın plakasında Atatürk’ün yer alması da hayranlarının beğenisiyle karşılandı

Simge Sağın

Simge, yeni klibi ‘Yalnız Başına‘ ile gündeme gelmeye devam ediyor. New York’ta çekilen klipteki görüntüleriyle beğeni toplayan Simge, klibi ile trend listesinde yerini aldı.
 
‘Ben Bazen’ adını verdiği albümünde yer alan sözü ve müziği Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait ‘Yalnız Başına‘ şarkısına New York sokaklarında klip çeken Simge, klibiyle sosyal medyada gündem yarattı. Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekilen klip yayına girdiği an itibariyle YouTube trendlerde ilk 10'da uzun süre yerini aldı.

New York sokaklarında geçen klipte, Simge’nin bir sahnede kullandığı arabanın plakasında Atatürk’ün yer alması da hayranlarının beğenisiyle karşılandı. Otomobilin New York'ta yaşayan bir Türk'e ait olduğu öğrenildi. Klipteki Atatürk plakasını fark eden hayranlarının paylaştığı fotoğraflarla Simge, Trend Topic listesinde uzun süre kaldı.
 
'Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?', 'Prens & Prenses', 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Ne Zamandır?', 'As Bayrakları' gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına, 'Yalnız Başına' ile bir yenisini daha ekleyen Simge önümüzdeki günlerde bir sinema filmine konuk oyuncu olmak için kamera karşısına geçecek.

 

 

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