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        Haberler Magazin Simge Sağın: Kendime çocuk bikinisi almışım - Magazin haberleri

        Simge Sağın: Kendime çocuk bikinisi almışım

        Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatilinden paylaştığı mavi bikinili pozlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:01
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        "Kendime çocuk bikinisi almışım"
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        Simge Sağın, tatile çıktı.

        Ünlü şarkıcı, çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu üzerinden atıyor.

        Sağın, tatilden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi ve mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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        Paylaşımıyla dikkat çeken Simge Sağın, paylaşımına; "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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