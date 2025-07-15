Simge Sağın: Kendime çocuk bikinisi almışım
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatilinden paylaştığı mavi bikinili pozlarla dikkat çekti
Giriş: 15.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:01
Simge Sağın, tatile çıktı.
Ünlü şarkıcı, çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu üzerinden atıyor.
Sağın, tatilden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi ve mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımıyla dikkat çeken Simge Sağın, paylaşımına; "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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