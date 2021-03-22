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Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? İşte Simge Sağın hayatı ve şarkıları

Son zamanların popüler şarkıcılarından biri olan Simge Sağın sosyal medyanın gündemine. Simge Sağın, kendi ismini kullanarak iş insanları ile yazışmalar yapan bir kabin memuruna dava açtı. Bir anda gündeme oturan Simge Sağın araştırılıyor. Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? İşte Simge Sağın hayatı ve şarkıları

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? İşte Simge Sağın hayatı ve şarkıları

Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden biri olan Simge Sağın araştırılıyor. Miş Miş, Yankı, Öpücem gibi şarkılarla popüler olan Simge Sağın araştırılıyor. Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? İşte Simge Sağın hayatı ve şarkıları

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

SİMGE SAĞIN BİYOGRAFİ

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

SİMGE SAĞIN ŞARKILARI

YENİ ÇIKTI ALBÜMÜ

No.BaşlıkSöz yazar(ları)ıBesteci(ler)Süre
1."Başı Dertte"Gökhan ŞahinErdem Kınay3:45
2."Ödeme Vakti"ŞahinKınay4:24
3."Vicdanın Affetsin"ŞahinKınay4:00
4."Misafir"ŞahinKınay3:23
5."Issız Ada"Alper NarmanKınay3:23
6."Palavra"ŞahinKınay3:42

BEN BAZEN ALBÜMÜ

No.BaşlıkSöz yazar(ları)ıBesteci(ler)Süre
1."Ben Bazen"Ersay ÜnerErsay Üner3:38
2."Pes Etme"Alper NarmanErsay Üner · Ozan Bayraşa ·Simge Sağın3:52
3."Ram Ta Tam"Selim Siyami SümerSelim Siyami Sümer3:16
4."Üzülmedin mi?"Ersay ÜnerErsay Üner5:03
5."Hu"Alper Narman ·OnurrAlper Narman · Onurr4:33
6."Ayrılık Yazması"Gökhan ŞahinSimge Sağın4:19
7."Aşkın Olayım"OnurrOnurr4:11
8."İster İnan İster İnanma"Alper Narman · OnurrAlper Narman · Onurr4:02
9."Öpücem"Sezen Aksu· Sibel AlganSezen Aksu4:30
10."Yalnız Başına"Çağrı TelkıvıranÇağrı Telkıvıran3:10
11."Kalp Kırmak"Alper Narman · Simge Sağın · Yasemin ÖzlerOzan Bayraşa · Simge Sağın · Yasemin Özler · Çağrı Telkıvıran4:02
12."Aşkın Olayım" (Onurr)OnurrOnurr4:22
13."Üzülmedin mi?" (Akustik)Ersay ÜnerErsay Üner4:25
14."Gülümseyişinle Uyandım"Simge SağınSimge Sağın1:39

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