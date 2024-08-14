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        Haberler Dünyadan Simone Biles'ın biyolojik annesi af diledi: Beni geçmişimle yargılama

        Simone Biles'ın biyolojik annesi af diledi: Beni geçmişimle yargılama

        Simon Biles'ı küçük bir çocukken evlatlık olarak veren annesi, olimpiyat şampiyonu cimnastikçiden özür diledi. Kızının kendisiyle iletişime geçmesini beklediğini söyleyen Shanon Biles, "Beni geçmişimle yargılama" diye seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:46
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        ABD'li şampiyon cimnastikçi Simone Biles'ın biyolojik annesi Shanon Biles, onu ve kardeşlerini evlatlık olarak verdiği için kızının kendisini affedebileceğini umduğunu söyledi.

        Daily Mail gazetesine konuşan Shanon Biles, geçmişte alkol ve uyuşturucu alışkanlığı yüzünden çocuklarını kaybettiğini anlattı.

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        Simone Biles'ı evlat edinen büyükanne ve büyükbabası

        Halen 27 yaşındaki Simone ve 22 yaşındaki kız kardeşi Adria Biles'in doğduğu Ohio'da yaşayan Shanon, üç kızından ikisini önce koruyucu aile bakımına verdi, sonra da dedeleri Ronald Biles ve anneanneleri Nellie Biles'a evlatlık olarak verdi. Simone Biles, kız kardeşiyle Houston'daki yeni evlerinde yaşamaya başladığında 6 yaşındaydı.

        Shanon'un şimdi 34 yaşında olan kızı Ashley Biles-Thomas ve 29 yaşında olan oğlu Tevin Biles-Thomas da Ronald Biles'ın kız kardeşi tarafından evlat edinildi.

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        O dönemde Shanon, önemli mali ve hukuki sorunlara yol açan bağımlılıkla mücadele ediyordu. 52 yaşındaki Shanon, “Çocuklarımı tekrar görebilmem 6 yılımı aldı. Çocukları alması konusunda babama saygı duyuyordum. Bunun onlar için en iyi şey olduğunu hissetti" dedi.

        Shanon ayrıca “Çocuklarımdan vazgeçmek zordu ama yapmam gerekeni yapmak zorundaydım. Onlarla ilgilenemedim. Hâlâ madde kullanıyordum ve babam hakkım olmadan onların hayatlarına girip çıkmamı istemiyordu" diye konuştu.

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        Bağımlılık tedavisi gördüğünü, artık madde kullanmadığını ve kasiyerlik yaptığını söyleyen Shanon, artık eskisi gibi olmadığını belirtti.

        "Simone'dan kişisel olarak özür dilemek istiyorum, onun ve Adria'nın gelmesini bekliyorum yalnızca" diyen Shanon, "Adria'yla Simone'la konuştuğumdan daha sık konuşuyorum. Ondan sadece beni affetmesini dilerdim. İlerleyebilir miyiz? Beni geçmişimle yargılama. İlerleyelim" ifadesini kullandı.

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        Doğrudan kızına seslenen Shanon, şunları söyledi: Seninle oturup konuşmak ve sorularını yanıtlamak isterim. Sana ne söylendiğini bilmiyorum ama gerçeği duymanı istiyorum.

        Simone Biles'ın tarihin en madalyalı jimnastikçisi olduğu 2024 Paris Olimpiyatları'nda kızını izlemek için komşuları ve arkadaşlarıyla bir araya geldiğini itiraf eden Shanon, "Simone hakkında öğrendiklerimi babamdan duyuyorum" dedi.

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        Simon ve Adria Biles kardeşler

        Simone Biles'ın telefon numarasını bildiğini ama iletişim kurmayı onun seçmesini beklediğini söyleyen Shanon, kızıyla gurur duyduğunu da ekledi.

        Simone Biles’ın biyolojik babası Kevin Clemons'ın ise sporcuyla herhangi bir bağı bulunmuyor. Celeveland'de yaşayan Clemons'ın bağımlılıkla mücadele ettiği biliniyor.

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