Simone Biles'ın biyolojik annesi af diledi: Beni geçmişimle yargılama

Simone Biles'ı evlat edinen büyükanne ve büyükbabası

Halen 27 yaşındaki Simone ve 22 yaşındaki kız kardeşi Adria Biles'in doğduğu Ohio'da yaşayan Shanon, üç kızından ikisini önce koruyucu aile bakımına verdi, sonra da dedeleri Ronald Biles ve anneanneleri Nellie Biles'a evlatlık olarak verdi. Simone Biles, kız kardeşiyle Houston'daki yeni evlerinde yaşamaya başladığında 6 yaşındaydı.

Shanon'un şimdi 34 yaşında olan kızı Ashley Biles-Thomas ve 29 yaşında olan oğlu Tevin Biles-Thomas da Ronald Biles'ın kız kardeşi tarafından evlat edinildi.