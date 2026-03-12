Canlı
        Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz" dedi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu. Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

