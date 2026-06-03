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        Şimşekler geceyi aydınlattı

        Karabük'te gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler, etkileyici görüntüler oluşturdu. Peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, ortaya görsel manzaralar çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 01:34 Güncelleme:
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        Şimşekler geceyi aydınlattı

        Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun bulut örtüsü, gece saatlerinde yerini gök gürültülü hava olaylarına bıraktı. Bulutların arasından ardı ardına çakan şimşekler, gökyüzünü saniyeler boyunca aydınlattı. Zaman zaman gökyüzünü baştan sona kaplayan şimşekler, oluşturduğu güçlü ışıklarla gece karanlığını aydınlatırken, kent siluetiyle birleşen görüntüler görsel şölen sundu.

        Gökyüzünde oluşan zikzak şeklindeki ışıklar ve bulutlar arasındaki parlama anları dikkat çekti. Kentin birçok noktasından net şekilde görülebilen doğa olayı vatandaşların da ilgisini çekti. Şimşeklerin oluşturduğu ışık gösterisini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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        Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden şimşek gösterisinin ardından kentte kısa süreli yağış etkili oldu.

        Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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