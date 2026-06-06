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        Haberler Objektife Takılanlar Sinan Akçıl, 14 dikişe rağmen sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Sinan Akçıl, 14 dikişe rağmen sahneye çıktı

        Geçtiğimiz gün 'Sıfır Atık Forumu 2026'da Sinan Akçıl ve Emre Aydın sahne aldı. Ayağına 14 dikiş atılan Sinan Akçıl, yaşadığı sağlık sorununa rağmen konserini iptal etmeyerek dinleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        14 dikişe rağmen sahneye çıktı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayesinde ve Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı. Forumun dün akşam gerçekleşen ikinci gününde, Sinan Akçıl ve Emre Aydın sahne alarak binlerce hayranıyla buluştu.

        Gecenin ilk performansını sergileyen Sinan Akçıl, repertuarındaki sevilen şarkıları seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da cam parçasına basması sonucu ayağına 14 dikiş atılan Akçıl, yaşadığı sağlık sorununa rağmen konserini iptal etmeyerek sahneye çıktı. Alanı dolduran dinleyiciler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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        #sinan akçıl
        #Sıfır Atık Forumu 2026
        #emre aydın
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