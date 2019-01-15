Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu

Giriş: 15.01.2019 - 07:29 | Güncelleme:  

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, 2018’in son günü Hollanda’nın Amsterdam şehrinde kıydıkları nikah ile evlenmişti. Çift, önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı

  • 1Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    1|51

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oldukça mutlu görünen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, muhabirlerin “Türkiye’de düğün olacak mı? Nasıl bir evlilik oldu?” sorularına "Aşk dolu bir evlilik oldu. Evet, Türkiye’de de bir düğün gerçekleştireceğiz ama onun tarihi ve yerini söyleyemeyiz" cevabını verdi.

  • 2Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    2|51

    "BURCU'NUN GELİNLİĞİ VE GÜZELLİĞİ İLE GURUR DUYUYORUM"

    Sosyal medyada eşi Burcu Kıratlı’nın eleştirilen gelinliği ile ilgili Sinan Akçıl, "Ben Burcu’un gelinliği, temizliği ve güzelliği ile gurur duyuyorum. Başkasına laf düşmez" dedi. 

  • 3Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    3|51

    Akçıl, eşi Burcu Kıratlı’ya yazdığı ilk şarkıyı yakın arkadaşı Berkay’a verdiğini söyledi. 

  • 4Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    4|51

    Öte yandan, ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da birlikte eğlendikleri o anları takipçileriyle paylaşıyor. Akçıl, Kıratlı ile bu pozunu, "Sadece kasımda değil, aralıkta da, ocakta da aşk başkadır..." notuyla paylaştı.

  • 5Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    5|51

    "GİYİNMEMİŞ!"

    Sinan Akçıl'ın Kıratlı'yı derin dekolteli gelinliğiyle görmesinin ardından verdiği "Giyinmemiş" tepkisi sosyal medyada dikkat çekmişti.

  • 6Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    6|51

    SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLMÜŞTÜ

    Kıratlı'nın mini ve dekolteli gelinliği takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi, "Gelinlik mi giymiş, gecelik mi giymiş belli değil" derken, kimi takipçisi ise "Harika görünüyorsun" yorumunu yapmıştı.

  • 7Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    7|51
  • 8Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    8|51
  • 9Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    9|51
  • 10Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    10|51
  • 11Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    11|51
  • 12Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    12|51
  • 13Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    13|51
  • 14Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    14|51
  • 15Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    15|51
  • 16Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    16|51
  • 17Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    17|51
  • 18Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    18|51
  • 19Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    19|51
  • 20Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    20|51
  • 21Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    21|51
  • 22Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    22|51
  • 23Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    23|51
  • 24Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    24|51
  • 25Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    25|51
  • 26Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    26|51
  • 27Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    27|51
  • 28Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    28|51
  • 29Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    29|51
  • 30Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    30|51
  • 31Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    31|51
  • 32Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    32|51
  • 33Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    33|51
  • 34Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    34|51
  • 35Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    35|51
  • 36Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    36|51
  • 37Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    37|51
  • 38Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    38|51
  • 39Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    39|51
  • 40Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    40|51
  • 41Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    41|51
  • 42Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    42|51
  • 43Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    43|51
  • 44Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    44|51
  • 45Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    45|51
  • 46Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    46|51
  • 47Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    47|51
  • 48Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    48|51
  • 49Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    49|51
  • 50Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    50|51
  • 51Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti: Aşk dolu bir evlilik oldu - Magazin haberleri
    51|51

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0