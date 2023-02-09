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Haberler Gündem 3. Sayfa Sinan Ateş cinayeti için aranan tetikçi yakalandığında jandarmaya başka isim verdi - Haberler
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Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin yakalanma detayları: Başka isim söylemiş

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Eray Özyağcı'nın yakalanma detayları ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken bir grup göçmenle birlikte yakalandığında üzerinde kimlik çıkmayan Özyağcı, jandarmaya başka bir isim verdi. Özyağcı, şüphelilerine parmak izi alındığı sırada gerçek kimliğini itiraf etti

Sinan Ateş cinayeti için aranan tetikçi yakalandığında jandarmaya başka isim verdi - Haberler

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediliyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, tetikçi olduğu iddiasıyla tutuklanan Eray Özyağcı'nın yakalanma detayları da ortaya çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Edirne sınır bölgesinde göçmen ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Edirne İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipleri, bir grup göçmenin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

JANDARMAYA FARKLI İSİM SÖYLEDİ

Uzunköprü Jandarma ekipleri tarafından sınırdan kaçmaya çalışan bir grup göçmen yakaladı. Yakalananlar arasında Sinan Ateş’in cinayetinden tetikçi olduğu iddia edilen isim Eray Özyağcı'da bulunuyordu. Kimlik kontrolünde üzerinde kimlik çıkmayan Özyağcı, jandarmaya farklı bir isim verdi.

KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturulmak üzere Jandarma Karakolu'na götürülen Özyağcı ve diğer şüpheliler incelenmeye alındı. Karakolda parmak izleri alınan şüphelilerden Özyağcı, gerçek kimliğini söyledi. İncelenen parmak iziyle de kimliği uyuşan şüphelinin arandığı ortaya çıkınca hemen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekilince ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunun ardından zanlı, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Sinan Ateş
Sinan Ateş

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

1'İ AVUKAT 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 1'i avukat 19 kişi tutuklandı.

*Fotoğraflar İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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