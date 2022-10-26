Sinan Engin'den flaş paylaşım! "Şenol Güneş hayırlı olsun"

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmas kararı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Beşiktaş camiası, siyah-beyazlı yönetimin vereceği karara kilitlenmiş durumda.

Siyah-beyazlılara futbolcu ve yönetici olarak da hizmet veren Engin, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İşte Sinan Engin'in o paylaşımı: