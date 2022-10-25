Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, teknik direktör Valerien Ismael, eleştiri oklarının hedefi oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Fransız çalıştırıcıyı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehinde tezahüratlarda bulunurken, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sinan Engin, Sergen Yalçın'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

ABONE OL
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Valerien Ismael'in suyu iyice ısınırken, Sergen Yalçın ismi konuşulmaya başlandı.
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    Takımı 2 sezon önce şampiyon yapan Yalçın'ın yeniden siyah-beyazlılara dönebileceği öne sürülürken, Beşiktaşlı futbol yorumcusu Sinan Engin, Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti. 
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    Sinan Engin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Bir futbolcu grubunda, hocanın taktiğini eleştirenler varsa, o futbolcular, hocayı satmıştır! Wout Weghorst'un demecine bakın, dikiş daha tutmaz!"
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "TARAFTARIN GÖNLÜNE GİREMEDİ"

    "Valerien Ismael, Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Hatay'dan 3 puanla dönse, içeride Ümraniyespor'u da yense, gitti Galatasaray ile de berabere kaldı. Taraftarlar yine de Valerien Ismael'e tezahürat yapmaz. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael arasında elektrikler kesilmiş. Sadece Ismael suçlu değil! Suçun en büyüğü futbolcularda. Çıkacaksın, Beşiktaş futbolcusu gibi oynayacaksın."
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "ISMAEL DEVAM EDEMEZ"

    "Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir. İki ileri, bir geri!"
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "GALATASARAY'A YENİLİRSE..."

    "Beşiktaş eğer Galatasaray'a yenilirse, Valerien Ismael'i hiçbir yönetim tutamaz. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor maçını oynayacak, büyük protestolar olur. Antalyaspor maçını Allah korusun kaybedersen, takımın başında duramazsın! Bu kulübün gerçek sahibi taraftar! Ne istiyorlarsa, yapmak zorundasın."
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "JOSEF'İ NİYE OYNATIYOR?"

    "Puan farkı olarak çok büyük bir şey yok ama Beşiktaş taraftarı daha iyi bir oyun bekliyor. Josef mesela, ben oynatmam! Kötü oynuyor, ısrar ediyor. Jackson Muleka'yı neden oyundan aldın? Neden Cenk Tosun ile başlamıyorsun?"
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "İLK SUÇLU HOCA AMA..."

    "Beşiktaş'ta birinci suçlu teknik direktördür ama toptan kimse ölmez! Topun önüne geçmiyorsun, adam kaçırıyorsun! Sen sahada gerekeni yapacaksın. İlk 30 dakika müthiş bir Beşiktaş vardı, orada 3-0 yapabilirdi. Sonra iş koptu. Hatayspor çok iyi takım değil, Ömer Erdoğan dönemindeki Hatayspor daha iyiydi."
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "YOLLAR AYRILIR"

    "Benim söylediklerimi anlaması gerekenler, anlamıştır. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor."
  • Sinan Engin: "Sergen Yalçın'la konuştum..."

    "SERGEN YALÇIN ÇALIŞMAYACAK"

    "Sergen Yalçın ile konuştum, takım çalıştırmayacak. İstemiyor yani… İkna ederler mi bilmiyorum ama şu an için böyle bir düşüncesi yok."

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.