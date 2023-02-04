Sinan Güleryüz: 'Ben ölsem aileme ne olacak?' diye düşündüm - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. "KALBİMİ ZEHİRLEMİŞ" Yürümekte zorlanan Güleryüz, "Apandisitim patlamış. 8 gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Bayağı uzun süre bir temizlik yaptılar. Tüm kana karışmıştı. Uzun süre sonra onu temizlediler" dedi.

"ANLAMAMASI EN BÜYÜK SIKINTI" Özder, yaşadıkları süreçle ilgili, "Sinan’ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi diye ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, 'Ameliyata alıyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

"BEN ÖLSEM EŞİME VE KIZIMA NE OLACAK' DİYE DÜŞÜNDÜM" Basın mensuplarıyla sohbet eden Sinan Güleryüz, "Ben gaz sancısı sandım. 30 sene spor yaptığım için kendime güvendim, güvenmemek lazımmış. Ölümden döndüm adeta. Kendime sordum hatta, 'Ben ölsem; Özge ve kızıma ne olacak?' diye. Çok zor bir süreçti benim için" açıklamasında bulundu. İkili, ardından ilaçlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. AMELİYAT OLDU: ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ

"SİNAN MUHTEŞEM BİR BABA!"