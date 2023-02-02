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Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz, apandist ameliyatı oldu. Özder, "2 saatlik ameliyat, karında 3 delik, yatakta 1 hafta zorlu süreç, verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi" dedi

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  • Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

    Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018'de evlenen ve Eva Luna adında bir kızı bulunan Özde Özder, eşinin apandist ameliyatı olduğunu duyurdu. 
  • Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

    "2 SAATLİK AMELİYAT, KARINDA 3 DELİK"

    Hastane odasında eşi Sinan Güleryüz ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Özge Özder, "2 saatlik ameliyat, karında 3 delik, yatakta 1 hafta zorlu süreç, verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi" ifadelerini kullandı.
  • Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

    Sinan Güleryüz ile Özge Özder çiftine hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları geldi.
  • Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

    Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Güleryüz ile Özge Özder, kızları Eva Luna'yı 2021'in şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı. 
  • Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

    "BAKICI ALMIYORUZ"

    Daha önce gazetecilerin, "Luna büyürken halleri değişiyor mu? Nasıl bir çocuk?" sorusuna yanıt veren Özge Özder, "Şu an 14 aylık, biraz daha kendi istediklerini yapıyor. Kendi yemek istediklerini yapıyor, bir de yürütüyoruz artık. Biz bakıcı da almıyoruz, Sinan ile beraber işlerimizi dengeleyip, öyle bakıyoruz. Bir de annem sağ olsun bakıyor biz yokken" demişti.
  • Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu: Çok zorlu bir süreçti

    "SİNAN MUHTEŞEM BİR BABA"

    "Sinan Bey nasıl bir baba peki?" sorusuna ise Özge Özder, "Muhteşem bir baba, her çocuğun mutlu olacağı bir baba modeli. Akıl olarak olgun olup, ruh olarak onunla akranmış gibi vakit geçiren bir baba" cevabını vermişti.

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