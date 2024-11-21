Sinan Kaloğlu: İyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu idaresindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam antrenman, teknik çalışma ile sona erdi.

SİNAN KALOĞLU: MİLLİ TAKIM ÖNCESİ OYNANAN MAÇLARDA ÖZGÜVENİMİZ BİRAZ YÜKSELDİ

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçının değerlendirerek, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Açıkçası oyuncularımın performansından, antrenmandaki özverilerinden gayet memnunum. İyi bir şekilde, konsantre şekilde devam ediyoruz. Bakıldığında milli takım öncesi oynanan maçlarda özgüvenimiz biraz yükseldi. Alınan sonuçlar da bizim için iyi oldu. İnşallah şimdi milli takım arasından sonra da tekrardan o özgüvene devam edip iyi sonuçlar almaya çalışacağız. İyi bir karşılaşma oynayacağız. Rakibimizin gücü belli zaten. Bununla alakalı benim bir şey söylememe gerek yok. Türkiye'de şu an en iyi kadrosu olan birkaç takımdan bir tanesi Fenerbahçe. Benim hep söylediğim bir şey var. Benim futbolculuk kariyerimde de çok böyle örnekler yaşadık. Bence imkansız diye bir şey yok. İyi mücadele edersek, iyi konsantre olursak, stratejik anlamda evet Fenerbahçe'nin çok artıları var ama eksi tarafları da var. Onların üstüne de çalışıyoruz. Biz iyi konsantre olarak, takım olarak iyi mücadele ederek iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın durumu hakkında bilgiler veren Kaloğlu, "Attamah kırmızı kart cezalısı, Julian sakat biliyorsunuz savunmada. Macit'in bir sakatlığı var uzun süredir. Onun dışında Arif daha yeni yeni antrenmanlara başladı. Biraz sakatlığı vardı ama biraz antrenman eksikliği var. Sonuçta biz geri kalan oyuncularla bir şablon çıkaracağız. Bir oyun planı çıkaracağız. Onun üstüne gideceğiz. Onun dışında milli takımda olan oyuncularımız vardı. Nazon bugün geldi, Mane milli takımdaydı. Onun biliyorsunuz eşiyle alakalı sağlık sorunu oldu. O da ailesiyle ilgilenmek için Portekiz'e gitti. O aramızda olmayacak. Onun dışında gayet iyi durumdayız, iyi çalıştık. İnşallah sonuca da yansır bu" dedi.