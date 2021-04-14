Orta okul ve lise öğrencilerinin gündeminde yüz yüze sınavların yapılıp yapılmayacağı var. İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı kısmi kapanma kararlarını içeren genelgeyi yayınladı. Genelgenin yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan online eğitim açıklaması Yüz yüze sınavlar iptal mi? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sınavlar iptal mi? Orta okul, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?

YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınavlara dair yapılan son açıklamada Liselerde 29 Mart'ta başlatılması planlanan sınavların 3 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yapılmaya başlanacağı, 12. sınıfların sınavlarına devam edileceğini ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacağını söylenmişti. MEB'den yüz yüze sınavlara dair yeni bir açıklama yapılmadı.

24 MART 2021 MEB ORTA OKUL VE LİSE YÜZ YÜZE SINAV AÇIKLAMASI

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada:

"Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neticesinde yarın itibarıyla, okulların ilkokul kademesindeki sınıflarında uzaktan eğitime geçerek, yüz yüze eğitime bir kez daha ara verileceğini belirten Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Fırsat adaletinin sürdürülebilmesi için sınav senesinde olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitime devam edecek ve uzaktan eğitim verecek tüm meslektaşlarıma özverili çalışmaları ve dikkatleri dolayısıyla sonsuz teşekkür ediyor, yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum.



Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanında olacağız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA destek noktalarımızla, kaynak desteklerimizle her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

14 NİSAN 2021 MEB ONLİNE EĞİTİM AÇIKLAMASI