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Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması

Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyordu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderilmiş ve sınavların tarihine ilişkin detaylar paylaşılmıştı. MEB 23 Mart günü yeniz bir yazı paylaştı. İşte MEB'den son dakika açıklaması

Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği bir numaralı gündem yüz yüze sınavların iptal edilmesiydi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada sınavların iptal edilip edilmeyeceğine dair ayrıntılar paylaşıldı. İşte MEB'den son dakika açıklaması...

MEB YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL Mİ?

Sınavların iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılmasına karar verildi.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar 8 Mart 2021 tarihinde başladı. 8 Mart tarihinden itibaren 3 haftayı geçmeyecek şekilde sınavların takvimi planlandı.

MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. buna göre sınavlar ertelendi.
Son günlerde artan koronavirüs vaka oranlarına göre yeni alınacak tedbirler dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı illere son dakika yazı gönderdi. Yazıda: Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.
Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.
Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

UZAKTAN EĞİTİME KATILIM ÖNEMLİ

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Ortaöğretim kurumlarında ise iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri halinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecek. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek ve öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak. Eğitim kurumu yönetimleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecek.

Ayrıca, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.

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