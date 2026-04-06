Sincan Belediyesi'nden gelinlik desteği

Ankara'nın Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı ile gıdadan temizliğe, kıyafetten oyuncağa kadar olan yardımlarına ihtiyaç sahibi ailelerin en özel günlerini de ekledi.

Evlenmek isteyen ancak maddi durumu yerinde olmayan genç çiftler, Hayır Çarşısı'na gelerek, istedikleri gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbiseyi seçiyor. Sincan Belediyesi bu destek ile gençlerin mutluluğuna ortak oluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sevince ortak, umuda destek oluyoruz. Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi ailelerimiz, en özel günlerine hazırlanırken gelinlik, bindallı ve ayakkabı başta olmak üzere ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bizler de bu özel anlara eşlik ediyor, yeni hayatlara umutla atılan ilk adımlara destek veriyoruz" diye konuştu.