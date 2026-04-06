        Haberler Gündem Güncel Sincan Belediyesi'nden gelinlik desteği | Son dakika haberleri

        Sincan Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi çiftlere gelinlik desteği

        Ankara'nın Sincan Belediyesi, ihtiyacı olan evlenecek çiftlere "Yarım Elma Hayır Çarşısı" aracılığıyla gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbise desteğinde bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Sincan Belediyesi'nden gelinlik desteği
        Ankara'nın Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı ile gıdadan temizliğe, kıyafetten oyuncağa kadar olan yardımlarına ihtiyaç sahibi ailelerin en özel günlerini de ekledi.

        Evlenmek isteyen ancak maddi durumu yerinde olmayan genç çiftler, Hayır Çarşısı'na gelerek, istedikleri gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbiseyi seçiyor. Sincan Belediyesi bu destek ile gençlerin mutluluğuna ortak oluyor.

        Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sevince ortak, umuda destek oluyoruz. Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi ailelerimiz, en özel günlerine hazırlanırken gelinlik, bindallı ve ayakkabı başta olmak üzere ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bizler de bu özel anlara eşlik ediyor, yeni hayatlara umutla atılan ilk adımlara destek veriyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Unutulmaya yüz tutmuş Trakya dokumaları gelecek nesillere aktarılacak

        Trakyanın geleneksel kilim dokumalarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu