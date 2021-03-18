Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin sembolü olan ve vatandaşlar tarafından Sağdıç adı verilen leylek, göç mevsiminde yeniden gelerek yuvasında yaşamaya başladı

Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti
AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 6 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin buradan ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

AA'nın haberine bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıdaki yeni yuvasına kavuştu.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Sağdıç leyleğin yuvasının Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalından emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın da katılımıyla bir süre önce ekiplerce temizlendiğini söyledi.

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 23 leylek yuvası bulunduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Sındırgı'yla özdeşleşen, yuvasını koruma altına aldığımız ve Türkiye'de bir belediye binası üzerinde bulunma özelliğiyle herkesçe bilinen leyleğimiz bu yıl da yuvasına geldi. Çok şükür biz onunla mutluyuz çünkü insanın yaşayabileceği ortamı leyleğin belirlediğine ve bereketin geldiğine inanıyoruz. Bugün herhangi bir yerde, göç yolunun bulunduğu yerde elektrik direklerine konduğunda elektriklerin kesilerek canlarına zarar gelmesin diye uğraştığımız leylekler halk tarafından çok seviliyor. Çocuklar onunla hoşnut oluyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otizmli gencin iş başvurusu mektubu viral oldu
YAŞAMSosyal medyada viral olan iş başvurusu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMTam 126 milyon TL! Kime isabet etti?
Eski okulu satın alıp içinde yaşamaya başladılar - Haberler
YAŞAMEski okulu satın alıp içinde yaşamaya başladılar
17 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 18 Mart 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 17 Mart 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 17 Mart!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 17 Mart 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgula, Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 17 Mart 2021!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi film ve dizi sektörünün ilgisini çekiyor
YAŞAMFilm ve dizilere ev sahipliği yapıyor!
Aksaray'da tarihi keşif! Son dakika: Yer altı şehri ortaya çıkıyor
YAŞAMAksaray'da heyecan verici keşif! 8 katlı ve 40 odalı.. ...
Kuzey Işıkları'nın muazzam dansı kamerada
YAŞAMKuzey Işıkları'nın muazzam dansı kamerada