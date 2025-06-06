Sinem Kobal'dan bayram coşkusu

Pek çok ünlü isim, Kurban Bayramı'nı sevenleriyle sosyal medya üzerinden kutladı. Bayram coşkusunu takipçileriyle paylaşmak isteyen ünlüler, mesajlar, fotoğraflar ve keyifli videolar yayımladı.

Bu isimlerden biri de sevilen oyuncu Sinem Kobal oldu.

Sinem Kobal, bayrama özel kamera karşısına geçerek çektiği fotoğraflarını; "Mutlu bayramlar" notuyla paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram