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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan bayram coşkusu - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan bayram coşkusu

        Sinem Kobal, kamera karşısına geçerek çektiği fotoğraflarla Kurban Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:43
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        Sinem Kobal'dan bayram coşkusu
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        Pek çok ünlü isim, Kurban Bayramı'nı sevenleriyle sosyal medya üzerinden kutladı. Bayram coşkusunu takipçileriyle paylaşmak isteyen ünlüler, mesajlar, fotoğraflar ve keyifli videolar yayımladı.

        Bu isimlerden biri de sevilen oyuncu Sinem Kobal oldu.

        Sinem Kobal, bayrama özel kamera karşısına geçerek çektiği fotoğraflarını; "Mutlu bayramlar" notuyla paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #sinem kobal
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