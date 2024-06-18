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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim

        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:42
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        2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022'de ise Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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        Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ve kızlarını büyüten Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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        Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun 49'uncu yaşı için paylaşım yaptı.

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        Eşiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, yayımladığı karelere, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

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        Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun bir fotoğrafını daha paylaşan Sinem Kobal, "İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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