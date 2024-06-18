Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı
2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022'de ise Leyla'yı dünyaya getirmişti.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ve kızlarını büyüten Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun 49'uncu yaşı için paylaşım yaptı.