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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan, Maldivler'den yeni paylaşımlar - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan, Maldivler'den yeni paylaşımlar

        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla gittiği Maldivler tatilinden paylaşımlarına devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:20
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        Maldivler'den yeni paylaşımlar
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        2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla ile birlikte ailece Maldivler’e keyifli bir tatil kaçamağı yaptı.

        Sinem Kobal, tatilinden anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Bir süredir çıktığı bu tatilden paylaşım yapan Sinem Kobal, yeni fotoğraflar ekleyerek takipçileriyle keyifli anlarını paylaştı.

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        Son olarak bisiklet üzerinde verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına; "Gece hakkında" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #sinem kobal
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