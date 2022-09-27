ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisi ile ünlenen Sinem Kobal, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti. Çiftin 2 çocuğu oldu. Meğer Sinem Kobal'ın kardeşi de Selena dizisinde rol almış.