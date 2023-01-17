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Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

Sinema sektörü, gişelerin düşük olmasını iki nedene bağlıyor. Birincisi, Şahan Gökbakar, Gülse Birsel ve Ata Demirer'in yeni filmlerinin dijital platformda yayınlanması. İkincisi ise sinema bileti ücretlerinin son 4 ayda yüzde 44 zamlanması

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  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    Son zamanlarda sinema sektöründen kiminle röportaj yapsam veya sohbet etsem gişelerin düşük olmasını iki nedene bağlıyor. 
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    Birincisi; yüksek gişelere sahip olacağı öngörülen filmlerin izleyicilerle sinema salonlarında değil, dijital platformlarda buluşması. Bu konuda da Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 7’si, Gülse Birsel’in ‘Yılbaşı Gecesi’ ve Ata Demirer’in ‘Bursa Bülbülü’ örnek veriliyor. 

    • Tabloda görülen rakamlar, sadece senaryosunu yazıp başrolde yer aldıkları filmlerin gişelerinin ortalamasıdır.  

     

     

     
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    İkincisi; bilet ücretlerinin yüksek oluşu. 
    Türk ve yabancı filmlerin bilet ücretleri, 4 ayda ortalama % 44 zamlandı.

     

     
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    • Türk Filmlerinin Bilet Ücreti Artışı… % 38 
    • Yabancı Filmlerde Bilet Ücreti Artışı… % 50 

     
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    Geçtiğimiz hafta sonunun gişelerine bakacak olursak durum şöyle; 13 - 15 Ocak arasında gösterimde olan 33 film, toplamda 715.417 kişi tarafından izlendi. 

    34 filmin gösterimde olduğu bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı, yüzde 0.2 azaldı. 

    Toplam hasılat ise 49.392.452 TL ile bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 2.3 arttı. 

    • İzleyici sayısındaki düşüşe rağmen hasılatın artmasının nedeni  6 - 8 Ocak ila 13 – 15 Ocak arasında bilet ücretlerindeki 1.69 TL’lik fark. 

    Türk filmlerine olan ilginin yabancı fimlere oranla çok daha fazla olduğu görüldü. Türk filmleri; toplam gişenin % 73.05'ni, yabancı filmler ise % 26.95'ini aldı. 
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    TÜRK FİLMLERİ (13 - 15 Ocak)
    Film Sayısı… 16
    Toplam İzleyici Sayısı…. 522.630
    Film Başına İzleyici Sayısı… 32.664
    Toplam Hasılat… 34.330.381 TL
    Film Başına Hasılat… 2.145.648 TL

     
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    YABANCI FİLMLER (13 - 15 Ocak)
    Film Sayısı… 17
    Toplam İzleyici Sayısı… 192.787
    Film Başına İzleyici Sayısı… 11.340
    Toplam Hasılat… 15.062.071 TL
    Film Başına Hasılat… 886.004 TL
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    Haftanın en çok izlenen filmi yine 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' oldu. 
    Çekimlerinin bir bölümü Antalya’da gerçekleştirilen Jason Statham ile Hugh Grant’ın başrollerinde yer aldığı Guy Ritchie imzalı ‘Servet Operasyonu’nun gişesi beklentilerin altında kaldı. 

    130 milyon dolar bütçesi olan 'Servet Operasyonu' için hafta sonunda Türkiye'de 44.875 bilet kesilirken hasılatı 3.397.191 TL olarak gerçekleşti.

    13 – 15 Ocak arasında en çok izlenen 5 film şöyle;  
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    RAFADAN TAYFA GALAKTİK TAYFA (2. HAFTA)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 328.098
    Toplam İzleyici Sayısı… 910.558
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    İLLEGAL HAYATLAR 
    Açılış… 152.634
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    AVATAR: SUYUN YOLU (5. HAFTA)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 128.101
    Toplam İzleyici Sayısı… 2.017.776
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    SERVET OPERASYONU
    Açılış… 44.875

     
  • Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı

    SEVDA MECBURİ İSTİKAMET (2. HAFTA)
    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 17.320
    Toplam İzleyici Sayısı… 79.837 

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