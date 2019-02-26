Sinema Evi'nden Agnes Varda filmleri geçecek!

Geçtiğimiz günlerde Berlin Film Festivali’nde yeni filmi Varda par Agnes’in ilk gösterimini yapan Agnès Varda, sonu gelmeyen, sahici bir merakın izlerini taşıyan ve sürekli kendini yenileyen sinemasıyla 90 yaşında hâlâ insanın dünyadaki macerasının önemli tanıklarından biri olmaya devam ediyor.

Fransız Yeni Dalga akımının ve feminist hareketin sinemadaki en özgün ve güçlü temsilcilerinden olan yönetmen, özgürlükçü, yenilikçi, cesur yaklaşımıyla sinemaya yön veren bir öncü, sinemacı kimliği kadar renkli kişiliği ile de ilham veren bir sanatçı.

Son beş yıldır dünyanın her yerinde toplu gösterileri yapılan Varda, Fransa’nın en yüksek düzeydeki Ulusal Madalyası Légion d’Honneur, Fransız Akademisi’nin René Clair Ödülü, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin onursal Oscar’ı dahil çok sayıda ödüle değer görüldü.

Kurmaca ile belgesel, öznel ile nesnel arasındaki sınırları kaldıran, bakışını çoğu kez çalışanlara, üretenlere, sokaktaki sıradan insanlara yönelten sinemacının muazzam bir konu ve biçim çeşitliliği sunan filmografisinin tamamına yakınını seyirciyle buluşturacak olan Agnès Hakkında Her Şey Toplu Gösterimi, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, İstanbul Modern Sinema, 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali işbirliği ve İlk Uzun Metrajım Festivali’nin katkısıyla düzenleniyor.

Agnès Varda’yı hayranlarıyla yeniden buluşturmayı ve genç sinemaseverleri onun sınır tanımayan yaratıcılığı, üretken enerjisi ve yaşama tutkusuyla tanıştırmayı amaçlayan Agnès Hakkında Her Şey programı kapsamında yönetmenin 30 filmi gösterilecek.