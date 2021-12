2. YEŞİL ŞÖVALYE

(The Green Knight)



Yönetmen David Lowery’nin 14. Yüzyıl’dan kalma ‘Sir Gawain and the Green Knight’ adlı, yazarı bilinmeyen şiir formundaki hikâyeden uyarladığı ‘Yeşil Şövalye’, tarihi - fantezi - aksiyon filmi gibi pazarlanan büyük bütçeli bir ‘sanat filmi’… David Lowery’nin yer yer uzun çekimler kullandığı, hızlı kurguya çok rağbet etmediği ‘Yeşil Şövalye’yi görsel işitsel bir deneyim olarak baştan sona beğenerek izledim. Lowery’nin her filmine kişisel damga vurmayı bilen bir yönetmen olduğu kesin. Özellikle Amerikan sinemasında çok nadir gördüğümüz bir ritim ve estetik duygusuna sahip. Çıplak kadın devlerin Sir Gawain’in önünden geçip gittiği vadi sahnesi başta olmak üzere filmdeki birçok imge, onu benim gözümde ‘ressam yönetmenler’den biri haline getiriyor. Günümüzde birçok anaakım sinemacı yüksek bütçeyle görüntüyü mükemmel hale getirebiliyor. Lowery ise bütçeden bağımsız olarak görüntüye anlam katmasını bilen yönetmenlerden. Yeşil Şövalye ile Sir Gawain’in filmin başında ve sonunda yaşadığı karşılaşmaları resimsel olarak karşılaştırmak dahi onun görsel güzellikten çok anlama odaklandığını açık bir kanıtı. Seyri zor olsa da yılın en iyilerinden biri.