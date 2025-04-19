Sinemaya 160 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, bu yıl sinemacılara verilecek olan desteği açıkladı. Destekleme Kurulunda alınan karara göre; 58 uzun metrajlı ve belgesel film türlerinde toplam 160 milyon 205 bin TL destek dağıtıldı.

Sinema Genel Müdürlüğü'nden geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile sinemacılara bu yıl verilecek olan destekler açıklandı.

Destekleme Kurulunun aldığı kararla;

• Uzun metrajlı türünde 22 projeye; 147 milyon 750 bin TL

• Belgesel film türünde 36 projeye; 12 milyon 455 bin TL

Uzun metrajda destek verilen 22 projenin 6’sı; 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' 12’si;'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' biri; 'Çekim Sonrası' ve 3’ü 'Ortak Yapım' başlıklarında yer aldı.