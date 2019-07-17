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Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA71274350,0852
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. İNG.  Burslu   EA74191348,2133
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA77012346,49594
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA77206346,3815
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Gazi Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA83305342,74046
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Atatürk Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA84049342,34692
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA84287342,21667
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA88160340,02444
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Buca Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA91925337,94903
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Sınıf Öğrt.    EA92414337,69158
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA93286337,23479
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA93421337,16558
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ziya Gökalp Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA95586336,06404
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA97116335,26722
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA98438334,61516
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA99229334,2222
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA101555333,02981
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA104085331,82234
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA108615329,60411
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA109623329,11441
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA112000327,97748
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA112468327,76484
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gaziantep Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA113372327,33975
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Necatibey Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA114940326,62048
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA115889326,21444
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA116058326,13514
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA116864325,77363
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %75 İnd.    EA117342325,57534
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA118405325,07171
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA118966324,82099
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA122343323,35651
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA122550323,26327
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA123323322,90853
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA125241322,07846
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. EA125811321,83285
TRABZON ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fatih Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA128886320,54663
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA129112320,45413
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA131720319,41591
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA131828319,37859
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA132698319,02509
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA133565318,69036
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA134315318,4149
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA135791317,82376
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA137342317,19225
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Kazım Karabekir Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA139265316,454
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. İNG.  %75 İnd.   EA139497316,36998
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA139826316,25055
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA141374315,65426
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA142585315,16508
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA143337314,86728
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA143415314,82887
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA143578314,76395
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA147035313,44756
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA147831313,15999
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA149227312,64708
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA149716312,47352
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nizip Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA150090312,33698
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. EA151079311,97178
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA152483311,48648
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA153485311,12064
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ereğli Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA153671311,04613
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA155691310,34137
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA158293309,43846
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA159591308,98552
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA159641308,96787
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA160865308,52592
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA161825308,20496
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA162448307,99237
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA162590307,94597
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA163858307,52144
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA164776307,20198
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Muallim Rıfat Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA165196307,06189
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA165520306,95193
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA166750306,55264
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA166876306,50778
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA169027305,81258
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA171897304,87211
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bayburt Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA173990304,20833
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA174566304,02795
HAKKARİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.    EA176178303,5237
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EA199425296,64943
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA200428296,36609
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA201344296,1159
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EA227251289,32624
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA229710288,73663
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. Burslu    EA237253286,91687
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EA274153278,66854
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %75 İnd.    EA275675278,35492
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. %75 İnd.    EA291666275,10246
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. İNG.  %50 İnd.   EA298001273,86467
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Ücretli    EA------
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt.  %25 İnd.    EA------
AZERBAYCAN DEVLET ÜNİV. PEDAGOJİ ÜNİV. Y.DIŞISınıf Eğitimi Fak.Sınıf Öğrt. Ücretli    EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. Ücretli    EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EA------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. Ücretli    EA------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. Ücretli    EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EA------
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. Ücretli    EADolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Sınıf Öğrt. %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Sınıf Öğrt. %75 İnd.    EADolmadıDolmadı

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