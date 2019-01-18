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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Hollanda resmi güvenlik kaynakları sınır dışı edilen Boersma, Jahbat Al Nusra terör örgütünün üyesi olduğu için kısa süre önce tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgelerle yardımcı olduğu görüşündeler.
Kaynaklar, söz konusu şahsın, 2017 Eylül ayında Amsterdam’daki Da Balie münazara merkezinde tutuklandığını ve Boersma ile ilişkisinin devam ettiğine dair güçlü emarelere rastlandığını belirttiler. Hollandalı gazeteci, dün sınır dışı edilmesinin arkasında Suriyeli bir erkekle 2015 yazına kadar yaşadığı ilişkinin olabileceğini söylemişti.
Boersma’nın adı, her ne kadar kendisi bir terör zanlısı olmasa da halen devam eden bir terör soruşturmasında geçiyor. Gazeteci hakkında şüphelerin tam olarak ne olduğunu savcılık paylaşmıyor. Güvenlik kaynakları, Söz konusu terör soruşturması kapsamında savcılığın, Boersma hakkında Türkiye’ye bilgi verdiği ve sorular sorduğu iddia ediliyor.
Hollandalı gazetecinin eski erkek arkadaşı 32 yaşında ve 2014'te sahte isim ve pasaportla Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu. Geçici oturma izni aldı ve DEAŞ tarafından tehdit edilen bazı Suriyeli aktivistler tarafından 2017'de Amsterdam'da tanındı. "Eski bir cihatçı" olduğunu söylediler. O bunu reddetti ancak o zamandan beri gözaltında ve Hollanda gizli servisleri, bir süre izini takip ettiklerini kabul ediyorlar. Aynı kaynaklara göre ülkeye girmek için kullandığı pasaport, DEAŞ'ın ve diğer İslami terörist grupların, üyelerini Avrupa'ya sokmak için çaldıkları gibi temizdi.
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