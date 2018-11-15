Kadın müzisyenlerimizin başarısı küresel çapta dikkat çekiyor. İşte son zamanlarda her biri farklı alanlarda başarıyı yakalayan yerli sahnemizin genç ve yetenekli 7 kadın müzisyeni!
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Türkiye’de çeşitli janralarda adını duyuran kadın müzisyenler, dünya çapında başarılara imza atıyor. Müzik otoritelerinin dikkatini çeken ve küresel anlamda ünlü festivallerde sahne alarak başarılarını bir kez daha kanıtlayan genç ve yetenekli 7 kadın, RedBull.com tarafından listelendi. İşte o isimler…
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Gaye Su Akyol
Gaye Su Akyol, üçüncü ve son albümü ‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ ile her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaşıyor. Son albümüyle İngiliz müzik dergisi Songlines’a kapak olan Akyol, ayrıca The Wire Dergisi’ne de röportaj verdi.
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İngiliz The Times Gazetesi, Akyol’un albümüne 5 üzerinden 4 yıldız verdi ve ‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ hakkında övgü dolu bir eleştiri yazısı yayınladı. Daha önce Kuzey Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden Roskilde’de sahne alan şarkıcı, bu yıl da müzik fuarı WOMEX’te müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.
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Merve Daşdemir (Altın Gün)
Hollandalı ve Türk müzisyenlerden oluşan Altın Gün Grubu’nda yer alan Merve Daşdemir, yalnızca Anadolu ile özdeşleşmiş şarkıları seslendiriyor.
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Türkiye’nin 1970’lerdeki psikedelik tarzdaki eserlerini yeniden yorumlayan grup, İspanya’dan İsrail’e, Fransa’dan Avustralya’ya dünyanın birçok noktasında konser verdi.
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Ah! Kosmos
Elektronik müzik bestecisi ve prodüktör Başak Günak’ın projesi olan ‘Ah! Kosmos’ 2013 yılında yayınladığı ilk kısaçaları ‘Flesh’ ile adını kitlelere duyurdu. Başak Günak, ilk albümü ‘Bastards’ ile büyük ilgi gördü.
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Son albümü ‘Beautiful Swamp’ ile yeni müzik gruplarına yer veren müzik sitesi The Line of Best Fit tarafından övgü yağmuruna tutulan Günak, şu an Hindistan turnesi yapıyor.
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Nene H.
Elektronik müzik projesi Nene H. ile başarı yakalayan Beste Aydın, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşıyor. ‘Elektronik müziğin cenneti’ olarak nitelendirilen Berlin’in müzik camiasında kendisine önemli bir yer edinen Nene H. Fransa, İsveç, Hollanda gibi ülkelerde de sahne aldı.
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Rinse ve Boiler Room gibi dünyaca ünlü elektronik müzik kanallarında adını duyuran Aydın, en son Red Bull Music Festival Berlin’de müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.
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R.A.N.
Berlin’de yaşayan müzisyen Hüma Utku’nun projesi olan R.A.N., ilk albümü Her Trembling Ceased’i 2015 yılında yayınladı. Son çalışmasını kısaçalar olarak piyasaya süren R.A.N., ‘Kul’ isimli şarkısı ile Gonzo'nun aylık olarak yayınladığı CD'de yer almayı başardı.
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Tuğçe Şenoğul
‘Kahinar’ ve ‘Seni Görmem İmkânsız’ gruplarıyla adını duyuran Tuğçe Şenoğul, ‘Gölgelerine’ isimli ilk solo albümüyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında beğeni topladı. ‘Gölgelerine’, bağımsız müzik platformu Bandcamp tarafından ‘Haftanın albümü’ seçildi. Şenoğul, Polonya’da Nowa Muzyka Festivali’nde de sahne aldı.
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İpek Görgün
Elektronik müzikle uğraşan İpek Görgün, aynı zamanda ses sanatçısı olarak da performans gösteriyor. Görgün, son albümü ‘Ecce Homo’ ile; ‘Resident Advisor’, ‘Indie Rock Mag’ ve ‘Pitchfork’ gibi prestijli müzik yayınlarından tam not aldı.
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