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Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol, üçüncü ve son albümü ‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ ile her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaşıyor. Son albümüyle İngiliz müzik dergisi Songlines’a kapak olan Akyol, ayrıca The Wire Dergisi’ne de röportaj verdi.