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Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde, 22 Nisan günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Altında ahır bulunan evden yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev tamamen yandı. Yangın sırasında Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kemikler buldu.