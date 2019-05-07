Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde, 22 Nisan günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Altında ahır bulunan evden yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev tamamen yandı. Yangın sırasında Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kemikler buldu.
'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'
Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangında, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.
ANNE VE OĞLU TESPİT EDİLEMEDİ
İlk belirlemelere göre evin enkazında bulunan kemiklerin Hanife Özcan'a ait olduğu, Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Kayıp olduğu ileri sürülen anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, komşuların ifadelerine başvurdu. Komşularının yangından kısa bir süre önce Nurten Özcan'ın kendilerine çay içmeye geldiğini belirterek ayrıldıktan sonra evine geçtiği yönünde ifade verdiği bildirildi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Sinop Valiliği de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan, Ramazan Özkaya ve Nurten Özkaya olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup, diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
KEMİKLER HAYVANA AİT ÇIKTI
Yangının ardından evin enkazındaki arama çalışmalarında elde edilen kemikler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak DNA testinde insan bulgusuna rastlanmadı. Kemiklerin, evin bodrumundaki hayvanlara ait olduğu saptandı.
KORKUNÇ ŞÜPHE
Yangın sırasında sıcaklığın 600-700 santigrat derecelere ulaştığı, bu sıcaklıkla insan kemiklerin küle dönmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kayıp 3 kişi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ikinci DNA testi raporu bekleniyor.
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