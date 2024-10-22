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        Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi'nde ilk ders zili çaldı

        Sinop'ta, hayata geçirilen ve 2023-2024 akademik yılında ilk mezunlarını veren 3. Yaş Üniversitesi'nde 60 yaş ve üzeri kişiler için yeni dönemin ilk ders zili çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:21
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        Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi'nde ilk ders zili çaldı
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        Sinop'ta, hayata geçirilen ve 2023-2024 akademik yılında ilk mezunlarını veren 3. Yaş Üniversitesi'nde 60 yaş ve üzeri kişiler için yeni dönemin ilk ders zili çaldı.

        Kentte Valilik koordinesinde Sinop Üniversitesi tarafından 60 yaş ve üzeri için hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi Projesi'nin ikinci yılı başladı.

        3. Yaş Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılışı dolayısıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

        Burada konuşan Vali Mustafa Özarslan, projenin amacının 60 yaş ve üzeri bireyleri bir araya getirerek, sağlıklı, başarılı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sunmak olduğunu söyledi.

        İlk yılı geride kalan projeye gösterilen ilginin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Özarslan, projeyi yürüten Sinop Üniversitesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Özarslan, projenin hayata geçmesi kadar ilgi görmesinin de önemine dikkati çekerek, "3. Yaş Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik dönemine başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen akademisyenlerimize, destek veren paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkür etmemiz gereken değerli büyüklerimiz. Çünkü onlar azim ve kararlılıkla bu derslere katılarak bizleri son derece mutlu ederek gururlandırıyorlar. Ayrıca gençlerimize çok güzel bir örnek sunuyorlar." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, ikinci yılda da vefakar büyükleri üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl olduğu gibi büyüklerimizin hayata tutunmalarına, sosyalleşmelerine ve fiziki, zihinsel gelişimlerine katkı sağladığımız için gururluyuz. Çünkü bizler de yaş aldıkça sizler gibi kıdemli gençler statüsüne yaklaşıyoruz. Devletimizin ve kurumlarımızın desteğiyle bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Hem hocalarımızın hem de sizin bu sürece yaptığınız fedakarlıklar sayesinde, üniversitemiz ve kamu kurumlarıyla etkileşim içinde güzel anılar ve birikimler oluşturduk. Bu yıl da birlikte yeni ve güzel anılar biriktireceğimize inanıyorum."

        Konuşmaların ardından 60 yaş ve üstü bireylere, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Demir tarafından "Sinop Kent Tarihi" dersi verildi.

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