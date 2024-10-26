AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu seçildi

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu tekrar seçildi.

AK Parti'nin Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi, Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde kullanılan geçerli 302 oyun tamamını alan Gündoğdu partisinin Sinop Merkez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adnan Günnar, burada yaptığı konuşmada, kongrenin partilerine hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini anlatan Günnar, enflasyon belasından ülkeyi kurtaracak kişinin de yine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olacağını dile getirdi.

Teşkilat olarak hep birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dikkati çeken Günnar, “Biz de var gücümüzle çalışırsak onlara bu yolda destek vermiş oluruz. Bu vesileyle bu kongremizin Sinop’a ve partimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise konuşmasına Ankara'da ki TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısını kınayarak başladı.

AK Parti'nin hiç bir zaman sıradan bir parti olmadığını vurgulayan Maviş, 22 yıllık iktidarlar döneminde çok büyük işlere imza attıklarını dile getirdi.