Zift yüklü tanker alev aldı

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Sinop'ta asfalt zifti dolu tanker seyir halindeyken alev aldı.

İl Özel İdaresine ait 57 AC 796 plakalı tanker seyir halindeyken, tankerin kapağının patlamasıyla birlikte alev aldı. Sinop’tan aldığı zifti, Dikmen ilçesine yol yapımı için götürdüğü sırada Yaykıl Karlı Kavşağı'nda, tanker kapağının patlayarak yola savrulduğu, tankerin alev almaya başladığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen Gerze itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

SİNOP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:30

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