Sinop'ta yangın: Hastanede elektrik kabloları tutuştu

Olay 17.10 sıralarında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi poliklinikler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, poliklinik binasındaki elektrik tesisatında henüz belirlenemeyen bir nedenle kablolar tutuştu.

Yükselen dumanları fark eden hastane yetkilileri ve vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin binadaki tedbir, inceleme ve duman tahliye çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.