DHA

Durağan ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerin de yardımıyla yangına karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE

Yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenince, bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi. Söndürme uçağının da yardımıyla büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü, bölgeye gelen yangın söndürme uçağının görüntülerini resmi sosyal medya hesabından, 'Ateş kuşları yüreğimize su serpiyor' notuyla paylaştı.