        Haberler Bilgi Yaşam Sinop'un neyi meşhur? Sinop'ta ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Sinop'un neyi meşhur? Sinop'ta ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Karadeniz'in hırçın dalgalarının sakinleştiği, yeşilin her tonunun maviyle kucaklaştığı ve zamanın sanki biraz daha yavaş aktığı bir coğrafya düşünün. Türkiye haritasının en tepesinde, kuzeyin en uç noktasında yer alan bu şehir, sadece coğrafi konumuyla değil, insanlarının yüzüne yansıyan huzurla da dikkat çeker. İstatistiklere göre yıllardır "Türkiye'nin en mutlu şehri" unvanını kimseye kaptırmayan, trafik ışıklarının bile olmadığı, korna sesinin duyulmadığı, filozof Diyojen'in elinde feneriyle adam aradığı topraklardan bahsediyoruz.

        Giriş: 19.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:52
        Sinop'un neyi meşhur?
        Sinop, bir yanıyla tarihin en hüzünlü hikayelerine ev sahipliği yapan zindanlarıyla, diğer yanıyla doğanın en cömert davrandığı fiyortları ve şelaleleriyle tam bir tezatlar ve güzellikler şehridir. Şehre adım attığınız andan itibaren sizi saran o dinginlik, Karadeniz insanının sıcaklığıyla birleşince ortaya tadına doyulmaz bir seyahat deneyimi çıkar. Peki, bu mutlu insanlar şehrinde ne yenir, hangi tarihi sokaklarda kaybolunur ve dönerken valize neler konur? Arama motorlarında gezginlerin en çok yanıt aradığı "Sinop'un neyi meşhur, Sinop'ta ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?" soruları, aslında bir hafta sonu kaçamağından çok daha fazlasını vaat eden bir keşif yolculuğunun kapılarını aralar. İşte kuzeyin yıldızında sizi bekleyenler...

        Sinop'u özel kılan şey, sadece doğal güzellikleri veya tarihi yapıları değildir; aynı zamanda kendine has mutfak kültürü ve el sanatlarıdır. Bir liman kenti olmasının getirdiği avantajla deniz ürünlerinin en tazesini sunarken, Anadolu'nun hamur işi geleneğini de en lezzetli haliyle yaşatır. Özellikle mantısı ve nokulu ile damaklarda unutulmaz izler bırakan bu şehir, gezginlere hem görsel hem de tatsal bir şölen sunar. Tarihi cezaevinin soğuk duvarlarından Hamsilos'un huzur veren manzarasına, Erfelek'in coşkun sularından İnceburun'un rüzgarına kadar her köşesinde farklı bir hikaye barındıran Sinop, Karadeniz turunun olmazsa olmaz duraklarından biridir. Bu yazımızda, Sinop mutfağının yıldızlarını, görülmesi gereken doğa harikalarını, şehre özgü hediyelik eşyaları ve gezi rotalarını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Mutluluğun formülünü yerinde keşfetmek için okumaya devam edin...

        KARADENİZ MUTFAĞININ SİNOP YORUMU

        Sinop denince akla gelen ilk lezzet, şüphesiz ki mantıdır. Ancak bu mantı, bildiğiniz Kayseri mantısından oldukça farklıdır. "Sinop Mantısı" veya yöresel adıyla "kulak hamuru", incecik açılan hamurun içine bolca kıyma konulması ve kendine has katlama şekliyle hazırlanır. Onu asıl farklı kılan ise servis edilme biçimidir. Yarısı yoğurtlu, yarısı cevizli olarak sunulan bu lezzet şöleninde, tabağın üzerine gezdirilen tereyağı kokusu iştah kabartır. Özellikle cevizli mantı, ilk kez deneyenler için şaşırtıcı ama vazgeçilmez bir tat deneyimidir.

        Bir diğer meşhur lezzet ise "Sinop Nokulu"dur. Mayalı hamurun içine üzüm, ceviz ve kıyma gibi farklı harçların konulmasıyla yapılan bu rulo börek, hem kahvaltıların hem de çay saatlerinin baş tacıdır. Kıymalı nokul tuzlu bir atıştırmalıkken, üzümlü ve cevizli olanı tatlı krizlerine en hafif çözümdür. Ayrıca mısır unuyla yapılan, pırasalı veya ıspanaklı iç harcıyla damakları şenlendiren "Katlama" da Sinop sofralarının vazgeçilmezidir.

        Deniz kenarında olmanın hakkını veren Sinop'ta, mevsimine göre balığın her türlüsü en taze haliyle tüketilir. Özellikle kış aylarında Karadeniz hamsisi, tavada, buğulamada veya ızgarada sofraları süsler. İskorpit balığından yapılan çorba ise şifa kaynağı olarak bilinir. Tatlı olarak ise, hamur tatlılarının yanı sıra "Prenseng" adı verilen ve sadece bu yörede bilinen bir tatlı türü de meraklılarını bekler.

        NERESİ GEZİLİR?

        Sinop'u gezmeye, şehrin en ikonik yapısı olan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nden başlamak gerekir. "Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak bilinen ve üç tarafı denizle çevrili olduğu için kaçmanın imkansız olduğu söylenen bu yapı, Sabahattin Ali gibi pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştır. "Aldırma Gönül" şiirinin yazıldığı o rutubetli koğuşları, avluları ve zindanları gezerken tarihin hüzünlü sayfalarına tanıklık edersiniz.

        Şehrin doğal güzellikleri ise saymakla bitmez. Türkiye'nin tek fiyordu olarak bilinen (aslında ria tipi kıyı oluşumu olan) Hamsilos Koyu, denizin kara içine sokulduğu, yemyeşil ağaçlarla çevrili büyüleyici bir yerdir. Burada yapacağınız bir doğa yürüyüşü veya piknik, ruhunuzu dinlendirecektir. Hemen yakınındaki Akliman, incecik kumu ve sığ deniziyle yaz aylarında deniz keyfi yapmak isteyenler için idealdir.

        Biraz daha iç kesimlere gittiğinizde, tabiatın bir mucizesi olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri karşınıza çıkar. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan bu takım şelaleler, merdiven gibi basamak basamak yükselir. Maceraseverler için şelalelerin içinden tırmanarak zirveye çıkmak unutulmaz bir deneyimdir. Ayrıca Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun Feneri'ne gidip, rüzgara karşı durarak sonsuz Karadeniz ufkunu seyretmek, Sinop gezesinin olmazsa olmaz ritüellerinden biridir.

        Şehir merkezinde ise Sinop Kalesi, Balatlar Kilisesi (Yapı topluluğu), Etnografya Müzesi ve sahildeki Aşıklar Caddesi gezilebilir. Diyojen heykeli önünde fotoğraf çektirmek de bir Sinop klasiğidir.

        SİNOP'A GİTMİŞKEN BUNLARI YAPMADAN DÖNMEYİN

        Sinop seyahatinizi tam anlamıyla yaşamak ve şehri hissetmek için yapmanız gereken bazı aktiviteler vardır.

        İşte Sinop gezi listeniz:

        • Erfelek Şelaleleri'nde doğa yürüyüşü yapıp buz gibi suya ayaklarınızı sokmak.
        • Tarihi Sinop Cezaevi'ni rehber eşliğinde gezerek o dönemin atmosferini solumak.
        • Meşhur teyze mantısında veya yerel restoranlarda yarısı cevizli yarısı yoğurtlu Sinop mantısı yemek.
        • Hamsilos Koyu'nda gün batımını izlemek ve bol bol fotoğraf çekmek.
        • İnceburun Feneri'nde Türkiye'nin en kuzey noktasında olduğunuzu hissederek rüzgarı dinlemek.
        • Liman bölgesinde taze balık yemek ve üzerine Sinop'a özgü bir tatlı denemek.
        • Ayancık keteninden yapılan el işi ürünleri incelemek.
        • Karakum plajında volkanik siyah kumlarda yürüyüş yapmak.
        • Sinop Kalesi'nin surlarına çıkarak şehri kuşbakışı izlemek.

        SİNOP'TAN NE ALINIR?

        Sinop dönüşü sevdiklerinize götürebileceğiniz veya kendiniz için alabileceğiniz en özel hediye, "Kotra" adı verilen maket teknelerdir. Sinop, gemi maketi yapımında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biridir. El işçiliğiyle yapılan, ahşap ve detaylı bu maketler, şehrin denizcilik kültürünü yansıtan şık birer dekorasyon ürünüdür. Her boyutta ve bütçeye uygun kotra bulmak mümkündür.

        Gün Başlıyor - 19 Şubat 2026 (Terörsüz Türkiye Raporu Tamamlandı)

        Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı. Dervişoğlu'ndan süreç eleştirisi. Müslümanlar teravih namazında buluştu. Gazze'de buruk ramazan. Gazze Barış Kurulu bugün toplanıyor. Küba çöküşün eşiğinde. Ramazan boyunca tatlıya zam yok. NATO: Türkiye sarsılmaz bir müttefik. Cenevre'de Ukrayna müzakereleri. Cem...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
