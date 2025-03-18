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        Haberler Ekonomi Emlak Sinpaş Kızılbük'ün yıkım kararına 30 gün durdurma - Emlak Haberleri

        Yıkım kararına 30 gün durdurma

        Kızılbük GYO, Marmaris Belediyesi'nin Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı'yla ilgili yıkım kararına ve para cezasına mahkeme tarafından 30 gün durdurma kararı çıktığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:51
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        Yıkım kararına 30 gün durdurma
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        Marmaris Kızılbük'te Sinpaş'ın inşaatını yaptığı projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kızılbük GYO, inşaat için alınan yıkım ve para cezasıyla ilgili mahkemeye başvurdu. Mahkemeden 30 gün durdurma kararı çıktı.

        Kızılbük GYO'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Şirketimizin Marmaris Belediyesi 22.01.2025 tarih ve 2025/177 sayılı yıkım ve 43.059, 91 TL idari para cezasına ilişkin encümen kararına ilişkin Muğla 3. İdare Mahkemesi 2025/350 Esas sayılı dosyası kapsamında dün itibarıyla idari işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmış olduğunu belirtmiştik. Muğla 3. İdare Mahkemesi bugün ilgili encümen kararının yıkım ve para cezası kararı hakkında yürütmenin durdurulmasına, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

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        Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mevzuatı çerçevesinde, kamuoyuna açıklanması gereken tüm hususları şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda paylaşmaya devam edecektir."

        MARMARİS BELEDİYESİ 'YIKIM İHALESİ' İÇİN SÜRECİN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

        Marmaris Belediyesi, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada inşaatın yıkım kararıyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Metinde, "Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

        Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

        "Son günlerde birçok basın yayın organında yayınlanan ‘Sinpaş’a yıkım kararı’ başlıklı haberlerle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Marmaris Belediyesi’ne ‘yıkım’ talimatı verdiği yönünde yanlış algıya yol açabilecek haberler yapılmıştır.

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        Öncelikle Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yıkım talimatı verildiğinin iddia edildiği yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. Bu yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir. Bölgenin ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ olması ve kırsal mahallelerin tamamında plan olmaması nedeni ile kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede yapılan her kaçak yapı için aynı yazı ilgili kurumlara gönderilmektedir.

        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen bu yazı Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatına özel gönderilmiş bir yazı değildir. Tüm kaçak yapılar için öncelikle ilçe belediyesi akabinde büyükşehir belediyesinin yasa gereği yapması gereken iş ve işlemleri hatırlatan maktu bir yazı örneğidir. Belediyemizde aynı yazı içeriğinde yüzlerce yazı bulunmaktadır. Esasen Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk özelinde yazılmış bir yazı olmayıp tüm kaçak yapılar için yazılan rutin bir yazıdır.

        Ancak belediyemiz kaçak yapı sürecini tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında da titizlikle ve ciddiyetle takip etmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir.

        Öte yandan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde ise belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır."

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