Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şinzo Abe kimdir, neden öldü? Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe nasıl öldü? Biyografisi...

Dünya Japonya'dan gelen haberle sarsıldı... Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Japonya'da deprem etkisi yaratan olayla ilgili ve Şinzo Abe'nin hayat hikayesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
  • Şinzo Abe kimdir, neden öldü? Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe nasıl öldü, suikaste mi kurban gitti? Biyografisi...

    Japonya'da eski Başbakanı Şinzo Abe'nin suikaste uğramasıyla sarsıldı. Dünya kamuoyunda da büyük bir yankı uyandıran olayla ilgili merak edilen bilgileri ve Abe'nin biyografisini derledik!
  • Şinzo Abe kimdir, neden öldü? Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe nasıl öldü, suikaste mi kurban gitti? Biyografisi...

    MİTİNGDE SİLAHLI SALDIRI

    Şinzo Abe, 8 Temmuz 2022'de Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

    Abe, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
  • Şinzo Abe kimdir, neden öldü? Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe nasıl öldü, suikaste mi kurban gitti? Biyografisi...

    ŞİNZO ABE KİMDİR?

    Shinzo Abe, 1954 yılında Japonya'nın Nagata kentinde dünyaya geldi.

    Siyasi bir ailede doğan Abe'nin büyükbabası Kan Abe ve babası Shintarō Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı.

    Daha sonra ABD'ye Güney California Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı.

    1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

    9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.
  • Şinzo Abe kimdir, neden öldü? Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe nasıl öldü, suikaste mi kurban gitti? Biyografisi...

    2007'DE İSTİFA ETTİ

    Shinzo Abe, 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek Japonya Başbakanlığı görevinden istifa etti.

    2012'DE TEKRAR SEÇİLDİ

    478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.

    28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.