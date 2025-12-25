Habertürk
        Sipariş adedi yüzde 80 yükseldi

        Sipariş adedi yüzde 80 yükseldi

        Akca Lojistik, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre sipariş adedinde yüzde 80'lik artış kaydettiğini açıkladı. Firmanın Genel Müdürü Enes Akça, "Bugün e-ticaretin genel ticaret içindeki payının yaklaşık yüzde 20 seviyelerine gelmiş olması, bu alanın artık çok daha planlı ve güçlü altyapılarla ele alınmasını zorunlu kılıyor" dedi

        Giriş: 25.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:57
        Sipariş adedi yüzde 80 yükseldi
        Akca Lojistik 2024 yılının tüm sipariş hacmine 2025’in Eylül ayında ulaştığını bildirdi. Toplam sipariş adedi ise 2025’in tamamında yüzde 55 arttı.

        Özel kampanya dönemlerinin etkisiyle Kasım ayı ise bu yıl da e-ticaretin en yoğun dönemi olmaya devam etti. Akca Lojistik Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre sipariş adetlerinde yüzde 80’lik bir artış kaydetti.

        Akca Lojistik’in e-ticaret operasyonu yürüttüğü sektörler baz alındığında Türkiye genelinde e-ticaret platformlarından en fazla sipariş verilen il İstanbul oldu.

        Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, e-ticarette ulaşılan büyüklüğün lojistik sektörü açısından yeni bir çerçeve oluşturduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

        “E-ticaret, Türkiye ekonomisi içinde her geçen yıl payını artırarak, ticaretin geneline etki eden yapısal bir ölçeğe ulaşıyor. Bugün e-ticaretin genel ticaret içindeki payının yaklaşık %20 seviyelerine gelmiş olması, bu alanın dijital altyapıdan insan kaynağına, teknolojiden operasyonel kapasiteye kadar uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

        Ölçek büyüdükçe rekabetin doğası da değişiyor. Firmalar için fark yaratan unsur yalnızca fiyat değil, artan sipariş hacminin, işlerini emanet ettikleri lojistik hizmet sağlayıcısı tarafından ne kadar hızlı, ne kadar izlenebilir ve ne kadar sorunsuz yönetildiği oluyor. Çünkü e-ticaret operasyonlarını taşıyan lojistik altyapı, doğrudan müşteri deneyimini ve marka algısını etkileyen önemli bir unsur konumunda.

        Akca Lojistik olarak, operasyonlarımızı bu sorumluluğun da bilinciyle yönetiyoruz. İş ortaklarımızın lojistik süreçlerine uçtan uca destek oluyor; filo ağımızdaki çeşitli boyutlardaki araçlarımızla mikro dağıtım alanında son kullanıcıya kadar uzanan teslimatları hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Perakende ve e-ticaret operasyonlarını da kapsayan bu hizmet yapısını, birbirine entegre çalışan WMS ve TMS altyapılarımız ile anlık olarak izliyor ve raporlanabilir hale getiriyoruz.”

        Kamuoyuyla paylaşıldı

        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer tarafından paylaşılan mesajda; telif dağıtımından sosyal güvencelere, yapay zekâdan mevzuat çalışmalarına kadar birçok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

