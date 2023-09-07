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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sır perdesi aralandı

        Çobanın ölümünde sır perdesi aralandı

        Karaman'da kendisinden haber alınamayan ve 2 gün sonra dağlık arazide cansız bedenine ulaşılan çoban Mahir Akkuş'a yıldırım çarptığı ortaya çıktı. Üç çocuk babası Akkuş, dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:50
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        Sır perdesi aralandı
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        Karaman'daki iki gün haber alınamayan çobanın ölümünde sır perdesi aralandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Taşkale köyü Avgandağı mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kendilerine ait koyunları yaylada otlatmakta olan Mahir Akkuş'a (39), 2 gündür ulaşamayan yakınları çobanı aramaya çıktı. Yapılan aramalar sonrasında Akkuş'un cansız bedeni yakınları tarafından dağlık arazide bulundu.

        Çoban iki gün sonra ölü bulundu
        Çoban iki gün sonra ölü bulundu

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Akkuş'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. Üç çocuk babası Akkuş için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Namaza Akkuş'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Akkuş, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

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