Sır perdesi aralanıyor: Titan'ın patlama nedeni neydi?

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Buna göre gövdesi tamamen titanyumdan oluşan bir küre olarak inşa edilen Alvin, özel bir ana gemi ile denize çekiliyor. Ancak Titan Polar Prince adlı daha küçük bir gemi ile çekildi. Bu da Titan'ın derin deniz basıncından hasar görmesine neden oldu.