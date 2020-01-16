Sıra dışı bir aşk hikâyesi

'Dünyanın En Güzel Kokusu'nun senarist ve yönetmeni Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yeni filmi 'Masallardan Geriye Kalan', izleyiciyle 14 Şubat'ta buluşacak. Yapımcılığını MinT Yapım'ın üstlendiği filmde başrolleri Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal paylaştı.

Sıra dışı hikâyesiyle dikkat çeken 'Masallardan Geriye Kalan', üniversitede doçent olan 'Evren'in yüksek lisans öğrencisi 'Hece' ile karşılaşmasını ve aralarında her yönüyle şaşırtıcı hızda gelişen aşkı konu alıyor.

4 ÜLKEDE ÇEKİLDİ

Aşkı, ayrılığı, ayrılık acısını ve affetmeyi konu edinen 'Masallardan Geriye Kalan', Eskişehir, Brugge, Paris ve Köln'de çekildi.