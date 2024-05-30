Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. VNL'in ikinci haftası ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı dördüncü galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Sırbistan-Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati...