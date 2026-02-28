Siren Ertan: Kimsenin hayatı peri masalı değil

Aslı Şafak, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Siren Ertan'i ağırladı. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Ertan, özellikle çocuk sahibi olma yolunda verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları duygusal bir dille izleyicilerle paylaştı.

"BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Ertan, anne olma isteğini ve bu uğurda verdiği mücadeleyi şu sözlerle ifade etti: "44 yaşında boşandığım hafta yumurta toplamaya başladım. Sonrasında şu anki eşimle tanıştım ve birlikte çocuk sahibi olmayı çok istedik; bunun için büyük çaba harcadım. Doktorlarım artık 'Bir daha deneme' demesine rağmen ben farklı doktorlarda denemeye devam ettim. Bugün 'ümit var' deseler, tüm risklerine rağmen 100 kere daha tüp bebek denerim. Ancak olmayacağına ikna olduğumda bırakmak zorunda kaldım. Yine de biri bana 'ihtimal var' dese, tüm riskleri göze alır ve yeniden denerim

REKLAM

"BENDEN OLMAYAN BİR KARDEŞLERİ OLSUN İSTEYEBİLİRLERDİ"