Siren Ertan: Kimsenin hayatı peri masalı değil
Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Siren Ertan oldu. Ertan, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu
Aslı Şafak, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Siren Ertan'i ağırladı. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Ertan, özellikle çocuk sahibi olma yolunda verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları duygusal bir dille izleyicilerle paylaştı.
"BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"
"BENDEN OLMAYAN BİR KARDEŞLERİ OLSUN İSTEYEBİLİRLERDİ"
Evlat edinme konusuna da değinen Ertan, neden bu yolu tercih etmediğini şu şekilde açıkladı: Eşim Ersin benim için bunu yapabilirdi. Ama ben istemedim. Kendi içimde konuştum ve bu kararı verdim. Ersin'le iki evladımız var; benden olmayan bir kardeşleri olsun isteyebilirlerdi. Ancak ben kendi egoist isteğim için böyle bir şey yapmak yerine, onların bu ortak paylaşımı yaşamasına izin vermek istemedim.
"ÇOK ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇTİM"
Hayatındaki en etkileyici ve sarsıcı olayları paylaşan Siren Ertan, yaşadıklarını şu samimi sözlerle aktardı 28 Haziran 2018 tarihinde bebeğimi kaybettim. Hayatta pek çok şeye sahip olabilirim ancak o gün yitirdiklerim, benim için dünyadaki en değerli hazineydi. Lenf kanseriyle mücadele ettiğim, bir yıl süren kemoterapi seansları, ağır yan etkiler, tıbbi hatalar ve ardı arkası kesilmeyen sağlık sorunlarıyla boğuştuğum çok zorlu bir dönemden geçtim.
Boşanma, yeniden evlenme süreci, tam 15 kez tekrarlanan tüp bebek denemesi ve nihayetinde bebeğimi kaybetmek... Bunların her biri başlı başına büyük birer travmaydı. Tüm bu yaşadıklarım, bana zamanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Bugün anlıyorum ki ne yaşam süremizin ne sağlığımızın ne de sahip olduğumuz imkanların hiçbir garantisi yok.
"KİMSENİN HAYATI PERİ MASALI DEĞİL"
Ertan, sözlerini şöyle noktaladı: Tasarlamayı çok seviyorum ve şükürler olsun, çok sevdiğim bir işim var. Kimsenin hayatı peri masalı değil ama sahip olduklarımızla en iyisini yaratabiliriz.