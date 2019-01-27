'Şirketler anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı önlemler almaya başladı'

Birleşik Krallık'ta, anlaşmasız bir Brexit'i engellemek ve Brexit termin süresini uzatmak isteyen milletvekilleri May´in B Planı´nı 29 Ocak Salı günü oylayacaklar. BBC'nin haberine göre, anlaşmasız bir Brexit ihtimaline karşın pek çok şirket, oylamayı beklemeden ticari faaliyetlerini yurt dışına taşıma planlarını devreye aldı.
İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, kendi seçim bölgesi olan West Yorkshire´da iki büyük firmanın, anlaşmasız Brexit´in yıkıcı etkileri hakkında kendisine yazdıklarını söyledi.
Aralarında Birleşik Krallık´ta 14 bin kişiye direkt ve tedarik zinciriyle dolaylı olarak 110 bin kişilik istihdam sağlayan Airbus´ın olduğu, ülkenin en büyük istihdam sağlayan firmaları, geçtiğimiz hafta anlaşmasız bir Brexit´in felakete sebep olabilecek etkileri hakkında uyarıda bulunmuşlardı.
Airbus CEO´su Tom Enders, "Burada büyük fabrikalarımız olduğu için hareket edemeyeceğimizi ve daimi olarak Birleşik Krallık´ta kalacağımızı düşünenler yanılıyorlar" demişti.
Avrupa Birliği´nden (AB) ayrılma referandumunun yapıldığı 2016 yılından bu yana Birleşik Krallık Sanayi Federasyonu, milletvekilleriyle görüşerek ihracatçıların, gümrük vergisi ödemeden işlem yapabilmeleri için, AB gümrük yasasına erişime ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, referandum sonucuna göre ülkenin Hem AB´den hem de ortak pazardan ayrılması gerektiğini söylemişti.
Birleşik Krallık´ta Brexit süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi için çalışmalar sürerken, milletvekilleri sert bir Brexit´e karşı, aralarında ikinci bir Brexit referandumu da olan bir dizi alternatif yola başvurmayı da gözden geçiriyor.
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